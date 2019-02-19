Xiaomi Telefonda Gizli Kodlar ve Özellikleri

Xiaomi markalı telefonlarda gizli kodlar ve işe yaradıkları özellikler nelerdir? Xiaomi markalı telefonumun gizli özellikleri var mı, varsa nelerdir, nasıl kullanılır? Xiaomi için bilinmeyen özellikleri ve nasıl kullanabileceğiniz yazımızda bulunmaktadır.

Son günlerde Xiaomi markalı telefonlarda kullanıcılardan rağbet görmeye başladı ve kullanımı oldukça arttı. Fiyat performans olarak avantajlı olan bu marka, emsali telefonlardan bazen daha üstün özellikler sunabiliyor.

Özellikle kendi işletim sistemini kullanıyor olması, cihazda daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak sağlıyor. Elbette Xiaomi içinde bilinmeyen özellikler ve her telefonda olduğu gibi gizli kodları var.

Telefon bölümüne girerek aşağıdaki yazılı kodları kullanabilirsiniz.

Xiaomi Bilinmeyen Özellikler ve Gizli Kodlar

*#*#64663#*#* Engineering Mode (Geliştirici Modu) açılır ve cihazın tüm donanımını ve özelliklerini burada görebilirsiniz.

*#*#4636 #*#* Bu kodu kullanarak telefon hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz bunu yapmak için ayarlar kısmına telefon hakkında bölümündeki dahili hafıza kısmına 4 defa basmanız gerekiyor buna donanım testi de denilmektedir. (Xiaomi Mi 5 modeli için )

*#06# yazarak IMEI kontrol edebilirsiniz.

Bunların yanı sıra telefonda kullanabileceğiniz diğer özellikler ve nasıl kullanıldıkları ise şu şekildedir.

Xiaomi için Bilinmeyen Özellikler Nelerdir?