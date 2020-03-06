Xiaomi tam ekran modu farklı tat katıyor

Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız ve gelen MIUI V11 0.5.0 güncellemesi ile tam ekran görünümü özelliği geldi.

Bu tam ekran kullanım modu ile telefonu daha hızlı kullanabilirsiniz. Ayrıca alttaki navigasyon tuşları kaybolduğu için göze daha güzel gelmektedir.

İlk olarak Xiaomi tam ekran modu nasıl açılır?

Telefondan “Ayarlar” uygulamasına giriniz.

Sayfayı aşağı indirdiğinizde “Ek Ayarlar” kategorisini göreceksiniz.

Bu bölümden “Tam ekran görünüm” seçip onaylamanız yeterli olacaktır.

Tam ekran görünümünü nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız sağ alt köşede eğitim modunu da göreceksiniz. Tam ekran modun da geri, ileri vce ana sayfaya dönme kısayolları farklıdır.

Ekranın solundan sağa doğru sürüklerseniz “geri” çalışacaktır.

En alttan hafifçe yukarı doğru sürükleme yaparsanız ana sayfaya dönersiniz.

Sağdan sola doğru parmağınızı sürüklerseniz ileri tuşunu kullanmış olacaksınız.

İlk başlarda size farklı gelecek fakat alıştıkça bu kullanım modu sizlere daha rahat ve göze hoş gelecektir.