[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

Sitemizi takip edenler Xiaomi kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir. Xiaomi, arayüz olarak MIUI kullanmaktadır. Elimizden geldiği kadar MIUI arayüzü özellikleri hakkında sizleri bilgilendiyoruz. Bu sefer sizlere silinen video ve fotoğrafları geri getirme konusunda anladım yapmak istiyoruz.

Not: Aşağıda anlatılan özellikler Xiaomi MIUI 12.0.2.0 kararlı sürüme göre yapılmıştır. Sürümler arası farklı özellikler ve menüler olmaktadır.

Xiaomi silinen fotoğraf ve videoları geri getirme

İlk olarak “Galeri” Klasörüne giriş yapınız.

Daha sonra sağ en üst kısımda bulunan 3 nokta üst üste olan menü tuşuna basınız.

Menü tuşuna bastıktan sonra “Ayarlar” kategorisine giriniz.

Ayarlar menüsü altında en sonda “Çöp Kutusu” tıklayınız. Burada sildiğiniz video ve fotoğrafları görebilirsiniz.

Not-1: Çöp kutusundaki fotoğraflar son 30 gün içinde sildiklerinizdir. 30 günden daha fazla olanlar otomatik olarak silinmektedir.