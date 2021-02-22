Xiaomi şarj olurken uyku moduna geçmiyor

Soru: Xiaomi Note 9 Pro telefonumu şarja taktığımda uyku moduna geçmiyor. Sürekli ekran açık kalıyor. Bu süreçte şarj süresi oldukça uzuyor.

Cevap: Bizde Xiaomi Note 9 Pro modeli kullanmıyoruz. Mevcut olarak Xiaomi Pocophone F1 modelimiz bulunuyor. Çözümü bu modele göre anlatmak istiyoruz.

İlk telefondan “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Alt tarafta “Ek Ayarlar” kategorisine geçiniz.

Bu bölümde en alt kısımda “Geliştirici Seçenekleri” tıklayınız.

Geliştirici seçeneklerinde “Uyanık Kal” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Sizlere bir ekran görüntüsü ekledik.

Uyanık kal modunu kapatmanız yeterli olacaktır. Eğer bu ayarı yaptıktan sonra da telefonunuz hala açık kalıp uyku moduna geçmiyorsa başka bir sorun vardır. Eğer garanti kapsamında ise servise vermenizi öneririz.