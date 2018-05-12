Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve yorumları

Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi’nin uzun süredir beklenen modeli Redmi S2 tanıtıldı.

Bu modelin çok konuşulmasının ardında üstün kamera özellikleridir. Xiaomi’nin bugüne kadar ürettiği modeller arasında en iyi selfie kamerasına sahip olan modeli olarak gösteriliyor.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri

Bu modelde 5.99 inçlik büyük bir IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 269 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 74.56’dır.

Batarya kapasitesi ise 3080 mAh‘dır. Batarya konusunda az daha cömert olması daha iyi olacaktı diye düşünüyoruz.

Xiaomi Redmi S2 performasına baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti yer almaktadır. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bana yetmez derseniz Xiaomi Redmi S2 microSD hafıza kartı desteklemektedir. 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xiaomi Redmi S2 kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Selfie kamerası ise 16 MP’dir.

4.5G ve parmak izi okuyucusu özelliğide bulunan Xiaomi Redmi S2 fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ülkemize ise ne zaman geleceğine dair net bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Redmi S2 yorumlarınızı bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)