Xiaomi Redmi Note 8 Pro ekran görüntüsü alma

Bu sefer sizlere Xiaomi Redmi Note 8 pro modelinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Akıllı telefonların en çok tercih edilen özelliği ekran görüntüsüdür. Redmi Note 8 Pro modelinde 2 farklı ekran görüntüsü alma yöntemi vardır. Birinci seçeneği hemen hemen herkes bilmektedir. Fakat ikinci yöntemi ise çoğu kişi pek bilmemektedir.

Birinci yöntem:

Hemen hemen her telefonda olduğu gibi bu modelde de ses kısma + güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Alınan ekran görüntüsüne galeri klasörü içerisinden ulaşabilirsiniz.

İkinci yöntem:

Bu özellik Xiaomi’nin kendine has bir yöntemidir. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı (3 parmağınızı) ekranın üzerinden aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsü alınmış olacaktır. Xiaomi’de genel olarak bu yöntem tercih ediliyor. Hem daha hızlı ve hem kolay olduğu için bu yöntemi öğrendikten sonra kullanmaya devam edeceksiniz.