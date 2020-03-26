Xiaomi Redmi Note 8 Pro çift tıklama ile ekran açma/kapatma

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinde çift tıklama ile ekran nasıl açılır ve kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Xiaomi, arayüz olarak MIUI arayüzünü kullanmaktadır.

İlk olarak Xiaomi Redmi Note 8 Pro’da çift tıklama ile ekran uyandırmayı anlatmak istiyoruz.

Telefondan “Ayarlar” menüsüne giriş yapınız.

Daha sonra “Kilit ekranı” kategorisine geçiniz.

Bu bölüme girdiğinizde “Uyandırmak için ekrana çift dokunun” butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro’da çift tıklama ile ekran kapatma özelliği maalesef MIUI Global 11.0.6 güncellemesi ile kalktığını görüyoruz.

Bildiğiniz üzere Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Bu telefonumuzda MIUI Global 11.0.5 sürümü bulunuyor. Bu sürümde çift tıklama ile ekran kapatma özelliği bulunmaktadır.

Aşağıdaki resim Xiaomi Pocophone F1 MIUI 11.0.5 Global sürümünde bulunan menüler

Aşağıdaki gözüken fotoğraf ise Xiaomi Redmi Note 8 Pro MIUI 11.0.6 Global sürümdür ve maalesef çift tıklama ile ekran kapatma yer almıyor.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro çift tıklama ile ekran kapatma özelliğini yeni versiyonda eklemeleri gerekiyor.

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