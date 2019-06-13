Xiaomi Pocophone F1 klavye teması değiştirme

Daha önceki yazılarımızı takip ettiyseniz Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu görmüşsünüzdür. Elimizden geldiği kadar sizlere bu telefon hakkında bilgiler veriyoruz. Bu sefer size klavye teması değiştirme hakkında bilgi vermek istedik. Telefonda en çok gördüğümüz kısım kesinlikle klavyedir. Uzun süreli kullanımlardan sonra görüntü sizi sıkacak ve değişiklik arayacaksınız. Bu anlatımda resimli olarak yapmak istedik. Çünkü bir tuş kombinasyonu yapmamız gerekmektedir.

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi virgül tuşuna basılı tuttuğunuzda “Ayarlar” tuşunun aktif olduğunu göreceksiniz. Elinizi ayarlar’a doğru sürekleyip bırakınız.

Ayarlar kısmına giriş yaptığınızda “Tema” bölümüne girdiğiniz birçok farklı klavye temasını göreceksiniz. Siz buradan hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz.

Xiaomi Pocophone F1 hakkında sormak istediğiniz sorular ve bilmek istedikleriniz varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.