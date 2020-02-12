Xiaomi otomatik mesaj kelime düzeltmeyi kapatma

Xiaomi modellerinde otomatik mesaj kelime düzeltme nasıl yapılır diye arama yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Aşağıdaki otomatik mesaj düzeltme adımlarını Xiaomi Pocophone F1’e göre yaptık. Ama genel olarak bütün akıllı telefonlarda adımlar aynı şekilde gerçekleşmektedir.

İlk olarak telefonda mesaj yazma bölümüne geçin ve klavye’yi açınız.

Daha sonra aşağıdaki resimde gösterilen virgül tuşuna basılı tuttuğumuzda hemen sağ tarafında Ayarlar çark simgesini göreceksiniz. Elinizi çekmeden ayarlar sekmesine geçiniz.

Ayarlar sekmesine geçtikten sonra karşınıza menüler çıkacaktır.

Bu menüden “Metin düzeltme” sekmesine geçiş yapınız.

Daha sonra aşağıdaki resimde gözüken “Otomatik düzeltme” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır.

Daha sonradan tekrar otomatik metin düzeltmeyi aktif etmek isterseniz aynı adımları uygulayarak butonu açmanız yeterli olacaktır. Sormak istediğiniz herhangi bir soru yada yapamadığınız bir işlem olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.