Xiaomi operatör adını kapatma veya açma

Bildiğiniz üzere biz Xiaomi kullanıcısıyız. Elimizden geldiği kadar sizlere Xiaomi’nin kullandığı MIUI arayüzü hakkında güzel özelliklerden bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bu sefer size telefonda operatör adını kapatmayı öğreteceğiz. Bazı kişiler kilit ekranındayken operatör adının gözükmesini istememektedir. Bazılarıda operatör adının gözükmesi şarj süresinin kısalttığını söylemektedir. Tabi bu tespiti olmamış bir düşüncedir.

Xiaomi operatör adı kapatma

İlk olarak “Ayarlar” giriş yapınız.

Daha sonra “Ekran” kategorisine geçiş yapınız.

Bu kısımdan “Çentik-Durum çubuğu” seçiniz.

Menülerde “Cihaz kilitliyken operatör adını göster” butonun kapatmanız yeterli olacaktır.

Not: Yukarıdaki anlatım Xiaomi Redmi Note 8 Pro MIUI 11.0.6 Global versiyona göre anlatılmıştır. MIUI sürümler arasında farklılık gösterebileceğinizi unutmayınız. Eğer farklı bir sürüm kullanıyorsanız “Ayarlar” giriş yaptığınızda ekranın en yukarısındaki arama çubuğuna “Operatör” yazarsanız çıkan sonuçlara göre hedefine ulaşabilirsiniz.