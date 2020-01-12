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Xiaomi müzik çalar reklam kapatma

tarafından 12 Ocak 2020 Tarihinde eklendi

Xiaomi müzik çalar uygulamasında reklam çıktığı zaman genel olarak kullanıcılar hemen panik yapmaktadır.

Acaba telefonuma virüs mi girdi diye düşünmektedir. Xiaomi’nin politikası nedeniyle müzik çalar uygulamasında reklam çıkmaktadır. Bu telefona yada size herhangi bir zarar vermemektedir.

İsterseniz Xiaomi müzik çalar’da reklamları kapatabilirsiniz. Reklamı kapatmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İlk olarak Müzik çalar uygulamasını açınız.
Daha sonra “Ayarlar” sekmesine basınız.
Bu bölümde “Gelişmiş Ayarlar” kategorisine giriş yapınız.
Son olarak açılan sayfanın en altında “Tavsiyeleri al” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra reklamlar kapanacaktır. Eğer reklamlarınız görünmeye devam ediyorsa büyük ihtimal ekstra 3.parti uygulamasından dolayı çıkmaktadır. Herhangi bir sorununuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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