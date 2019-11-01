Xiaomi müzik çalar karanlık mod kapatma/açma

Akıllı telefonlarımızda kullandığımız birçok popüler uygulamaya karanlık modu gelmektedir. Gece olunca ortamda yeterince ışık olmayınca telefonun ışığı gözleri yorduğu için karanlık mod çok işe yaramaktadır. Xiaomi’de müzik çalar uygulamasına getirdiği son güncelleme ile karanlık modu ekledi.

Müzik çalar uygulaması Xiaomi’de ne çok tercih edilen uygulama olduğu için karanlık mod çok çok iyi oldu. Tabi gündüz olunca karanlık mod pek tercih edilmiyor.

Biz bu yazımızda Xiaomi müzik çalarda karanlık mod nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak müzik çalar uygulamasını açınız. Daha sonra aşağıda gösterilen ekran görüntüsünde ok işaretinin gösterdiği butona basınız.

Gösterilen butona bastığınızda sol tarafta ufak bir pencere açılacak ve siz açılan ekranda ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

“Ayarlar” sekmesine girdiğinizde yukarıda gösterildiği gibi “Karanlık Mod” butonunu kapatmanız yeterli olacak. Tekrar aktif etmek istediğinizde aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır.