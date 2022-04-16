Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Müzik 2 gündür çalışmıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Nisan 2022
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Xiaomi telefonlarında bildiğiniz üzere MIUI arayüzü kullanılmaktadır. Bu arayüzün en çok sevilen uygulaması kesinlikle Mi Müzik uygulamasıdır. Arka planda online olarak youtube’daki videoları ve müzikleri rahatça kapatmadan izleyebilirsiniz.

14 Nisan 2022 gününden itibaren maalesef Mi Müzik uygulaması yine çalışmamaya başladı. Son aylarda çok fazla sık hata vermeden stabil olarak çalışıyordu. Uzun zamandır Xiaomi kullanıcılarının Müzik uygulamasının çok sık bozulduğunu bilmektedir. Google Play Store’da da maalesef bu uygulamanın güncel verisyonu bulunmuyor. Ya da uygulamayı tekrar kaldırıp Play Store üzerinden yükleyemiyorsunuz.

Mi Müzik uygulamasının en son sürümünü apk sitelerinden indirip tekrar yükledik. Maalesef değişen birşey olmadı. Eski sürümlerden yüklemek istedik fakat en yüksek sürümden düşük sürüme geçemedik.

Mecburen bekleyeceğiz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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