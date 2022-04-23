Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Müzik uygulaması gelen güncelleme ile düzeldi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Nisan 2022
1 Bir dakikadan az

Bildiğiniz üzere son 1 haftadır Xiaomi’nin Müzik uygulaması çalışmıyordu. Daha önceki yazılarımızı okuyanlar birçok yöntem denediğimizi görmüştür. Eski sürümleri yükledik, telefonu fabrika ayarlarına döndürdük, müzik uygulaması güncellemelerini kaldırıp tekrar kurmamıza rağmen düzeltememiştik.

Durduk yere müzik uygulamasını açtık ve güncelleme geldiğini gördük. Uygulama sürümü 6.5.36i-892 olarak gözüktü. Xiaomi Mi 11 Lite modelini otomatik olarak güncellemeyi aldı ve sorun kalmadı.

Fakat Xiaomi Mi 11T telefonumuz güncelleme yapıyor gibi gözükse de son sürümü yüklemedi. Mecburen internetten yukarıda yazdığımız sürümü indirerek yükledik ve problem çözüldü.

Eğer sizin hala Xiaomi Müzik çalışmıyorsa 6.5.36i-892 bu sürümü indirerek düzeltebilirsiniz.

Xiaomi Müzik sorunsuz uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzdan bilinmeyen kaynaklardan indirme özelliğini aktif etmeniz gerekmektedir.Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabileceğinizi lütfen unutmayınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Nisan 2022
1 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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