Xiaomi MIUI V11 0.5.0 şarj durumu

xiaomi Pocophone F1 modeli akıllı telefonlara MIUI V11 0.5.0 güncellemesi gelmişti.

Daha önceki güncellemelerde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı güncelleme yapmayı pek tercih etmiyorduk fakat bu sefer güncelleme yaparak deneyimlerimizi size yazmak istedik.

Bu yazımızda size MIUI V11 0.5.0 şarj konusundan bahsetmek istiyoruz. Bir önceki sürüme göre kıyasladığımızda şarj performansında ufak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Özellikle mobil veri bağlantısı kullanırken oyun oynadığınız zaman farkı daha çok hissedebilirsiniz. Wi-Fi kullanımında ise şarj süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını düşünüyoruz. Sonuç olarak baktığımızda bizi rahatsız etmeyen bir arayüz güncellemesi oldu. Bu güncelleme ile gelen yenilikleri de tartıya koyarsak başarılı bulduk.

İkonların büyük olması, müzik çalar ses kalitesinin yükselmesi, ayarlar kategorisinde daha fala seçeneklerin olması gibi birçok özelliği bulunmasını çok beğendik. İlerleyen günlerde sizlere deneyimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.