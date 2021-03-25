Xiaomi Mi Stick tamamen kapatma nasıl yapılır?

Akıllı televizyonu olmayanlar için Xiaomi Mi Stick cihazı oldukça başarılı bir cihazdır. Bizde geçtiğimiz ay aldık ve kullanmaya başladık. Özellikle ilk zamanlarda yazılım güncellemesi yapmadan önce oldukça fazla donma ve kapanma sorunları yaşamıştık. Yazılım güncellemesi yaptıktan sonra bu sorunların hiçbiri kalmadı.

Cihaz ergonomik tasarımı ile taşıması çok rahattır. Hız olarakta gayet başarılı bir cihaz. Fakat beğenmediğimiz tek nokta ise cihazın kapatma düğmesi yok. Menü olarakta maalesef cihaza kapatma sekmesi koymamışlar. Kumandadan kırmızı tuşa uzun süreli basılı tuttuktan sonra sadece “yeniden başlat” butonu çıkıyor.

Bir android cihaz yapıyorsunuz bir kapatma düğmesi koymak yada yazılımsal olarak bir kapatma butonu eklemek bu kadar zor mu?

Sonuç olarak cihazı kapatmak için direk fişten çekmekten başka çare bulunmuyor. Direk olarak fişten çekme sorunlar çıkartır diye düşünüyorduk fakat herhangi bir sorun ile karşılaşmadık.