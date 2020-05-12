Xiaomi Mi Note 10 ekran görüntüsü alma (resimli anlatım)

Bu sayfada sizlere Xiaomi Mi Note 10 ekran görüntüsü alma konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Aslında artık akıllı telefonlarda her marka modelde hemen hemen aynı şekilde screen shot alınıyor. Tabi telefon marka ve modellerine göre sensörler ile farklı yöntemler bulunmaktadır. Xiaomi Mi Note 10 modelinde en çok kullanılan 2 yöntemi anlatmak istiyoruz.

1.Yöntem: Bu yöntem hemen hemen her telefonda olan en çok kullanışlı olan yöntemdir. Ses kısma ile güç düğmesine aynı anda 1-2 saniye basılı tutarsanız ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Alınan ekran görüntüsüne “Galeri”klasöründen ulaşabilirsiniz.

2.Yöntem: Ekranı büyük olan telefonlarda 1.yöntemi bazen kullanmak zor gelebilmektedir. İşte tam bu sırada anlatacağımız bu yöntem imdadınıza yetişecektir. Xiaomi MIUI arayüzü kullanmaktadır. 3 parmak özelliği ile kolayca ekran görüntüsü alabilirsiniz. Resimli olarak sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık.

Bu özellik Xiaomi’nin kendine has bir yöntemidir. İşaret, orta ve yüzük parmağınızı (3 parmağınızı) ekranın üzerinden aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsü alınmış olacaktır.