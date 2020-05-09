Xiaomi Mi Note 10 Android 10 performans yorumları

Mail adresimize gelen ziyaretçilerimizin sorularını sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz.

Hem bu şekilde soruyu soran kişi cevabına ulaşmaya çalışırken bizde güzel bir arşiv yapmış oluyoruz. Gelen soru maillerinde kelime ve metin düzeltmeleri yaptığımızı söylemek istiyoruz.

Soru: Xiaomi Mi Note 10 kullancısıyım. 7 Mayıs 2020 günü telefonuma Android 10 güncellemesi geldi. Hemen güncellemeyi yaptım. Fakat güncelleme sonrasında performansın düştüğünü gözlemledim. Sadece ben değil birkaç arkadaşımda hantallaşma olduğunu iletti. Kamera modları bu güncelleme ile baya arttı. Pil performansında da bir düşüş var gibi. Önceki sürümde daha fazla ekran bekleme süresine ulaşırken şimdi daha kısa bir süre gözüküyor.

Gelen güncelleme 2.6 GB boyutunda ve ben bu güncelleme ile baya bir değişiklik olacağını düşünüyordum. Sizde Android 10 güncellemesi yaptıysanız ve sizin gözlemlediğiniz durumları yorum olarak gönderirseniz çok seviniriz. Xiaomi Android 10 yorumları konusunda sizlere cevap bekliyoruz.