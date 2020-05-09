Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Xiaomi Mi Note 10 Android 10 performans yorumları

Xiaomi Mi Note 10 Android 10 performans yorumları

tarafından 9 Mayıs 2020 Tarihinde eklendi

Mail adresimize gelen ziyaretçilerimizin sorularını sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz.

Hem bu şekilde soruyu soran kişi cevabına ulaşmaya çalışırken bizde güzel bir arşiv yapmış oluyoruz. Gelen soru maillerinde kelime ve metin düzeltmeleri yaptığımızı söylemek istiyoruz.

Soru: kullancısıyım. 7 Mayıs 2020 günü telefonuma Android 10 güncellemesi geldi. Hemen güncellemeyi yaptım. Fakat güncelleme sonrasında performansın düştüğünü gözlemledim. Sadece ben değil birkaç arkadaşımda hantallaşma olduğunu iletti. Kamera modları bu güncelleme ile baya arttı. Pil performansında da bir düşüş var gibi. Önceki sürümde daha fazla ekran bekleme süresine ulaşırken şimdi daha kısa bir süre gözüküyor.

Gelen güncelleme 2.6 GB boyutunda ve ben bu güncelleme ile baya bir değişiklik olacağını düşünüyordum. Sizde Android 10 güncellemesi yaptıysanız ve sizin gözlemlediğiniz durumları yorum olarak gönderirseniz çok seviniriz. konusunda sizlere cevap bekliyoruz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 