Son yılların en dikkat çekici markalarından birisi olarak bilinen Xiaomi, yeni modeli mi CC9’un hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Kısa bir süre sonra tanıtılacak olan bu yeni model, şimdiden teknoloji dünyasında merakla beklenmeye başladı. Bu yazımızda Xiaomi Mi CC9 modeli ile ilgili ilk detayları bulacaksınız.

Xiaomi’nin son gözdesi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ünlü markanın son akıllı telefonu Mi Cc9 modeli ile ilgili ilk bilgiler sızmaya başladı. Özellikle 32 MP ön kamerası ile dikkatleri hemen çekmeyi başaran Mi CC9, oldukça iddialı modeller arasında yer alacağa benziyor.

Xiaomi Mi CC9 Teknik Özellikleri

Xiaomi Mi CC9 model akıllı telefondan gelen ilk bilgiler şu şekilde… Ünlü teknoloji markasının son gözdesi 5.97 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın 1080 x 2340 piksel olması bekleniyor. Full HD Plus çözünürlük ile kullanıcılara sunulacak olan bu model ekran parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip ekran piyasaya çıkacak.

Akıllı telefon modelinin en önemli özelliği ise kamera çözünürlüğü olacak. Ön kamerası 32 MP olacak olan Xiaomi Mi CC9 modeli, özellikle öz çekimden hoşlananlar için oldukça farklı deneyimler sunacağa benziyor. Akıllı telefonun arka kamerasında ise OIS’li Sony IMX582 sensörüne sahip 48 MP birincil kamera ile birlikte ultra ince lense sahip olan 8 MP ikinci kamera ve derinlik sensörüne sahip olan dikey pozisyondaki 5 MP üçüncü kameraya sahip olacak. Bu kadar özellikli ve çözünürlüklü bir cep telefonuyla çekilecek resimlerin netlik oranları şimdiden alıcıları heyecanlandırmaya başladı.

Xiaomi’nin Mi CC serisine özel olarak tasarlanmış olan MIUI 10 tabanına sahip Android 9 Pie işletim sistemi, Mi CC9 modelinde de yerini alacak. Qualcomm’a ait olan Snapdragon 710 işlemci ile gelecek olan Mi CC9 akıllı telefon, 4 GB RAM ve 6 GB RAM olmak üzere iki farklı sürüm şeklinde hazırlanacak. Piyasaya sürülecek olan akıllı telefonda 64 GB ve 128 GB dâhili hafıza seçenekleri de yer alacak.

3500 mAh bataryası bulunan Xiaomi Mi CC9 modeli ile 18W hızlı şarj desteği bir arada sunulacak. Akıllı telefonda ses sistemi olarak Hi – Res audio ve IR blaster tercih edilmiş durumda.

Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi CC9, beyaz, mavi gezegen ve gece prensi şeklinde isimlendirilen üç renge sahip olacak. 2 Temmuz tarihinde tanıtılması beklenen Xiaomi Mi CC9 modeline şimdiden oldukça yoğun ilgi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonun özellikleri az çok belli olsa da fiyatı hakkında henüz hiçbir bilgi verilmemiş durumda.

Xiaomi marka telefonlardan hoşlananlar ve yeni modelleri merakla bekleyenler için oldukça ilgi çekici bir model olacak olan Mi CC9, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi, başardı.