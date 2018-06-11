Akıllı bileklik kategorisinde Xiaomi çığır açmaya devam ediyor. Mi Band 2 ile yakaladığı başarıyı Mi Band 3 ile devam ettiriyor. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliği bir önceki modeline göre daha şık bir tasarıma sahiptir.

Xiaomi Mi Band 3 özellikleri neler?

Bu akıllı bileklik 128 x 80 çözünürlüğe sahip bir 0.78 inçlik OLED panel bulunmaktadır. Mi Band 2’de olduğu gibi Mi Band 3’de bileklik kayışını değiştirebilirsiniz. Bu bilekliğin ağırlığı sadece 20 gramdır.

Mi Band 3 kayış renkleri ise şimdilik Koyu mavi, sıcak turuncu ve grafik siyahıdır.

Xiaomi Mi Band 3 bilekliği Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanıyor. Android 4.4 kitkat sürümünden sonraki bütün telefonlar için uyumludur. Ayrıca İOS 9.0 ve üstü versiyonlar ile sıkıntısız bağlantı sağlamaktadır.

Çin’de üretilecek olan diğer farklı bir versiyonunda NFC özelliği olacak. Fakat Türkiye modellerinde şimdilik NFC bulunmamaktadır. Mi Band 3 akıllı bilekliğinde 110 mAh’lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile çok rahat bir şekilde 20 günü geçirebilirsiniz. Tabi aktif kullanımlarda 20 gün gitmektedir. Normal sadece saat ve adımsayar için kullanacaksanız 35 güne kadar şarjı gitmektedir.

Xioami Mi Band 3 ile akıllı telefonu eşleştirdiğinizde WhatsApp, mesajlar, arama çağrıları gibi birçok özellik bilekliğinize gelecektir. Müsait olmadığınız zaman bilekliğe tıklayarak gelen aramayı sessize alabileceksiniz.

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye fiyatı ne kadar?

Çin’de 26 dolardan satışa çıkacak. Türkiye pazarında ise 249 TL’den satışa sunuldu. Tabi bu fiyatlar belli bir zaman sonra düşecektir. Fakat çok fazla bir düşüş beklemek yanlış olacaktır.

Xiaomi Mi Band 3 yorumları

Xiaomi Mi Band 3’e sahip olan ziyaretçilerimizden ilk izlenimleri hakkında yorumlar bekliyoruz. Şarj süresi ve adımsayarı ne kadar sağlıklı sayıp saymadığı konusunda da bilgilendirmeler bekliyoruz.

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