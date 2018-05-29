Xiaomi markası sadece akıllı telefon camiasında ses getirmiyor.

Diğer teknolojik ürünlerde de uygun fiyat ve kaliteyi bir arada sunuyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bileklik olarak Xiaomi’nin Mi Band 2 modeli satış rekorları kırdığını söyleyebiliriz. 99 TL’lik fiyatı ve birbirinden güzel detaylı özellikleri ile akıllı bileklik almayı planlayanların imdadına yetişti.

Tabi artık Xiaomi Mi Band 2’nin yeni serisi gelecek. Mi Band 3 modeli yapılacak olan Lansman ile tanıtılacak.

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye satış fiyatı ise çok yüksek olmayacak. 150 TL’ye geçmeğini düşünüyoruz. Yurtdışında 26 dolarlık fiyat etiketi ile satılacak.

Mi Band 2’nin şarjı çok rahat bir şekilde 30 gün gidiyor. Bakalım Mi Band 3 şarj konusunda nasıl başarı sağlayacak göreceğiz. Ayrıca Mi Band 2 ‘ye göre nasıl farklı özellikler barındıracağı merak ediyor. Mi Band 2’de kalp ritim ölçümü gibi her türlü özellik bulunuyor.

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