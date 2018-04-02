Xiaomi Mi A1 özellikleri ve yorumumuz

Yorum olarak Hande isimli bir ziyaretçimiz bize Xiaomi Mi A1 almayı planladığını ve teknik özellikleri yada görüşümüzü yazmamızı istemiştir.

Xiaomi markası ülkemizde fiyat ve performans olarak çok tutulan modelleri bulunmaktadır.

Xiaomi Mi A1 teknik özellikleri şöyle;

5.5 inçlik 403 Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Bu büyüklükteki bir ekran oldukça kullanışlıdır. Bu ekran boyutundan daha fazla büyük olduğunda hem taşıması zorlaşıyor hem kullanımı zorlaşmaktadır. Ayrıca ekran/gövde oranı yüzde 70.8‘dir. Bu telefonu 3080 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. Hızlı şarj desteğininde olduğunu yazalım. Performans olarak baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yongaseti bulunuyor. Adreno 506 Grafik işlemcisi ile oyunlarda iyi performans alabilirsiniz. 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefondur. Xiaomi Mi A1 modelinin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. 32 GB ve 64 GB’lık dahili depolama seçeneklerine sahip seçenekleri bulunuyor. Her iki modelde de microSD hafıza kartı desteği bulunmaktadır.

Xiaomi Mi A1 kamerası başarılı

Xiaomi Mi A1’de 12 megapiksellik ana arka kamera ve 12 megapiksellik ikinci bir arka kamera yer almaktadır. İkinci arka kamera sayesinde F2.6 diyafram aralığına sahip olacaksınız. Ayrıca oto-fokus, Telephoto gibi ayrıntılar sunmaktadır. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğündedir. Yüz algılama ve selfie çekimleri için self-Timer özelliğide bulunuyor. Bu özellikler sayesinde selfie çekerken çekme tuşuna basarken zahmet çekmeyeceksiniz.

CAT 4 sınıfı 4.5G teknolojisi ve Kızılötesi özelliği bulunuyor. Parmak izi okuyucusuda bulunan Xiaomi Mi A1 modelinin fiyatları aşağıdadır.

32 GB Dahili depolama hafızası olanı 989 TL

64 GB Dahili depolama hafızası olanı ise 1099 TL‘dir.

Xiaomi Mi A1 yorum olarak birşeyler yazmak istedik. Fiyatına göre oldukça başarılı bir modeldir. Kesinlikle bütçeniz sınırlı ise bu telefonu incelemenizi öneriyoruz. Bu fiyat ile markalı bir model almaya kalkarsanız eşdeğeri 2 Bin TL’yi rahat bir şekilde bulmaktadır.

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