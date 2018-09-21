Xiaomi Mi 8 Pro özellikleri, Yorumlar ve Fiyatı

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Xiaomi’nin birçok markanın amiral gemisi modeline kafa tutacak olan yeni modeli Mi 8 Pro resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazda en etkileyici özellikler arasında ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve kızılötesi ile yüz tanıma özelliği dikkatleri üzerine çekti.

Bildiğiniz üzere daha önce çıkan yüz tanıma özelliği ile telefon kilidi açan telefonları fotoğraflar gösterek açanlar olmuştu. Fakat Xiaomi Mi 8 Pro modelinde kızılötesi tarama ile telefonu kandırmak imkansız diyebiliriz.

Mi 8 Pro modeli normal Mi 8’e göre farklı kılan en büyük özelliği ekran gömülü parmak izi tarayıcısıdır. Ekran gömülü olan bu parmak izi tarayıcı basınca karşı duyarlı olarak çalışmaktadır.

Kısaca Xiaomi Mi 8 Pro teknik özelliklerine bakalım;

Xiaomi Mi 8 Pro ekran özellikleri: İlk olarak bu model de 6.21 inçlik dev bir ekran bulunuyor. BU ekran AMOLED teknolojiye sahip ve 402 PPI Piksel yoğunluğundadır. Ekran/Gövde oranı ise % 83.82’dir. Bu büyüklükteki bir telefonu 3000 mAh’lık Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj destekli bir bataryası bulunmaktadır.

Xiaomi Mi 8 Pro kamera özellikleri: 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamera ile 2X optik zoom özelliği gelmektedir. Selfie kamerası ise 20 MP çözünürlüğündedir. Arka kamera ile 2160p Ultra HD 4K, ön kamera ile 1080p HD video kaydı çekebilirsiniz.

Xiaomi Mi 8 Pro performans özellikleri: Yazımızın başında dediğimiz gibi çok sağlam bir donanıma sahiptir. 2.8 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile bu telefon bir gram dahi yavaşlatmak imkansızdır. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Xiaomi Mi 8 Pro microSD hafıza kartı taklıyor mu diye soruyorsanız bu sorunun yanıt maalesef hayır olacaktır. Ama 128 GB gibi oldukça büyük bir hafıza bulunuyor.

Xiaomi Mi 8 Pro diğer özellikleri: 4.5G CAT 16 teknolojisi bulunuyor. NFC, kızılötesi ve parmak izi okuyucusu ile tam donanımlı eksiksiz bir telefon diyebiliriz.

Xiaomi Mi 8 Pro, 6GB RAM’li versiyonu 2929 TL, 8 GB RAM’li modeli 3299 TL’den satılacaktır. Tabi bu fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır. Vergiler ile geldiğinde ve kur fiyatlarına göre Xiaomi Mi 8 Pro Türkiye satış fiyatını bekleyeceğiz.