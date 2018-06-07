Xiaomi Mi 8-Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition farkları

Xiaomi’nin 3 yeni modeli tanıtıldı. Bu 3 model’in isimleri Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition’dur.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli aralarında en üst donanıma sahip olanıdır. İkinci sırada ise Mi 8 modeli gelmektedir. 3 model arasında en düşük özelliklere sahip olan ise Xiaomi Mi 8 SE modelidir.

Bu 3 modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair net bilgi yok. Fakat biz teknoscrool.com olarak şimdiden 3 modelin aralarındaki farkları yazmak istiyoruz. Sizlere uzun uzun tek tek yazmak yerine basit bir tablo ile karşılaştırmak istedik.

İlk hatırlatma olarak Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 Explorer Edition modeli arasında çok fazla uçurum fark bulunmuyor. Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 SE arasındaki farklar normal olarak oldukça farklıdır. Büyük ihtimal Mi 8 ile Mi 8 SE modeli ülkemize gelecektir. Explorer Edition sürümü ise büyük ihtimal sınırlı yerlerde satılacaktır.

Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 SE Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Ekran Boyutu 6.21 inç 5.88 inç 6.21 inç Ağırlık 175 Gram 164 Gram 177 Gram Kamera Çözünürlüğü 12 MP 12 MP 12 MP Dahili Depolama 64 GB 64 GB 128 GB RAM 6 GB 4 GB 8 GB CPU Çekirdek 8 çekirdek 8 Çekirdek 8 Çekirdek CPU Frekansı 2.8 GHz 2.2 GHz 2.8 GHz Batarya Kapasitesi 3400 mAh 3120 mAh 3000 mAh Piksel Yoğunluğu 402 PPI 423 PPI 402 PPI Ekran Teknoloji AMOLED AMOLED AMOLED İkinci Arka Kamera 12 MP 5 MP 12 MP Ön Kamera 20 MP 20 MP 20 MP Hafıza Kartı Yok Yok Yok NFC Var Var Var Parmak İzi Okuyucu Var Var Var Grafik İşlemcisi Adreno 630 Adreno 616 Adreno 630 İşletim Sistemi Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo 4.5G Teknolojisi CAT 16 CAT 15 CAT 16

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