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Xiaomi Mi 8-Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition farkları

tarafından 7 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

Xiaomi’nin 3 yeni modeli tanıtıldı. Bu 3 model’in isimleri Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition’dur.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli aralarında en üst donanıma sahip olanıdır. İkinci sırada ise Mi 8 modeli gelmektedir. 3 model arasında en düşük özelliklere sahip olan ise Xiaomi Mi 8 SE modelidir.

Bu 3 modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair net bilgi yok. Fakat biz teknoscrool.com olarak şimdiden 3 modelin aralarındaki farkları yazmak istiyoruz. Sizlere uzun uzun tek tek yazmak yerine basit bir tablo ile karşılaştırmak istedik.

İlk hatırlatma olarak Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 Explorer Edition modeli arasında çok fazla uçurum fark bulunmuyor. Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 SE arasındaki farklar normal olarak oldukça farklıdır. Büyük ihtimal Mi 8 ile Mi 8 SE modeli ülkemize gelecektir. Explorer Edition sürümü ise büyük ihtimal sınırlı yerlerde satılacaktır.

Xiaomi Mi 8Xiaomi Mi 8 SEXiaomi Mi 8 Explorer Edition
Ekran Boyutu6.21 inç5.88 inç6.21 inç
Ağırlık175 Gram164 Gram177 Gram
Kamera Çözünürlüğü12 MP12 MP12 MP
Dahili Depolama64 GB64 GB128 GB
RAM6 GB4 GB 8 GB
CPU Çekirdek8 çekirdek8 Çekirdek8 Çekirdek
CPU Frekansı2.8 GHz2.2 GHz2.8 GHz
Batarya Kapasitesi3400 mAh3120 mAh3000 mAh
Piksel Yoğunluğu402 PPI423 PPI402 PPI
Ekran AMOLEDAMOLEDAMOLED
İkinci Arka Kamera12 MP5 MP12 MP
Ön Kamera20 MP20 MP20 MP
Hafıza Kartı YokYokYok
NFCVarVarVar
Parmak İzi OkuyucuVarVar Var
Grafik İşlemcisiAdreno 630Adreno 616Adreno 630
İşletim SistemiAndroid 8.1 OreoAndroid 8.1 OreoAndroid 8.1 Oreo
4.5G TeknolojisiCAT 16CAT 15CAT 16
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