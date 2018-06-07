Xiaomi Mi 8-Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition farkları

Xiaomi’nin 3 yeni modeli tanıtıldı. Bu 3 model’in isimleri Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition’dur.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli aralarında en üst donanıma sahip olanıdır. İkinci sırada ise Mi 8 modeli gelmektedir. 3 model arasında en düşük özelliklere sahip olan ise Xiaomi Mi 8 SE modelidir.
Bu 3 modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair net bilgi yok. Fakat biz teknoscrool.com olarak şimdiden 3 modelin aralarındaki farkları yazmak istiyoruz. Sizlere uzun uzun tek tek yazmak yerine basit bir tablo ile karşılaştırmak istedik.
İlk hatırlatma olarak Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 Explorer Edition modeli arasında çok fazla uçurum fark bulunmuyor. Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 SE arasındaki farklar normal olarak oldukça farklıdır. Büyük ihtimal Mi 8 ile Mi 8 SE modeli ülkemize gelecektir. Explorer Edition sürümü ise büyük ihtimal sınırlı yerlerde satılacaktır.
|Xiaomi Mi 8
|Xiaomi Mi 8 SE
|Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|Ekran Boyutu
|6.21 inç
|5.88 inç
|6.21 inç
|Ağırlık
|175 Gram
|164 Gram
|177 Gram
|Kamera Çözünürlüğü
|12 MP
|12 MP
|12 MP
|Dahili Depolama
|64 GB
|64 GB
|128 GB
|RAM
|6 GB
|4 GB
|8 GB
|CPU Çekirdek
|8 çekirdek
|8 Çekirdek
|8 Çekirdek
|CPU Frekansı
|2.8 GHz
|2.2 GHz
|2.8 GHz
|Batarya Kapasitesi
|3400 mAh
|3120 mAh
|3000 mAh
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|423 PPI
|402 PPI
|Ekran Teknoloji
|AMOLED
|AMOLED
|AMOLED
|İkinci Arka Kamera
|12 MP
|5 MP
|12 MP
|Ön Kamera
|20 MP
|20 MP
|20 MP
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Yok
|NFC
|Var
|Var
|Var
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Var
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 630
|Adreno 616
|Adreno 630
|İşletim Sistemi
|Android 8.1 Oreo
|Android 8.1 Oreo
|Android 8.1 Oreo
|4.5G Teknolojisi
|CAT 16
|CAT 15
|CAT 16