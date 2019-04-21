Xiaomi Mi 8 kulaklık giriş var mı?

Xiaomi Mi 8 almayı düşünün bir takipçimiz bize kulaklık çıkışının olup olmadığını sormuştur.

Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz.

Xiaomi Mi 8 modeli 3000 TL bandında oldukça performanslı ve tasarım olarak çok dikkat çekici bir modeldir. Ama bu telefonda maalesef 3.5 MM’lik kulaklık çıkışı yoktur. Kulaklık çıkışı olmadığı için farklı yöntemler bulunmaktadır.

İlk olarak bluetooth kulaklık kullanabilirsiniz. Fakat bluetooth kulaklık almayıp ben masrafa girmek istemiyorum diyorsanız bir alternatif yöntem daha bulunmaktadır.

Xiaomi Mi 8 modeline Type-C kulaklık dönüştürücü alarak 3.5 mm normal kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Tabi bu ürün kutu içeğinden çıkmamaktadır. Ekstradan almanız gerekmektedir. Xiaomi Mi 8 kulaklık dönüştürücü fiyatı ise 39 TL civarlarındadır. Bu arada bu kulaklık dönüştürücüyü kullanırken telefonu şarj edemezsiniz. Zaten almış olduğunu dönüştürme aparatını şarj soketine takıp kullanıyorsunuz. Sonuç olarak kulaklık girişi olmadığı için ekstradan masraf yapmanız gerekiyor.

En mantıklı olanı ise güzel bir bluetooth kulaklık almaktan yana geçiyor.