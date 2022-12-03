Xiaomi Mi 11T AMOLED ekran yanığı oluştu

Yaklaşık olarak 1 yıldır Xiaomi Mi 11T kullanıyoruz. Daha öncesinde de 3 sene civarında Xiaomi Pocophone F1 kullanmıştık. Pocophone F1’i kullanırken maalesef ekran yanığı oluşmuştu. Uzun bir süre uygulama ya da oyun oynadıktan sonra sonraki pencerelere geçiş yaptığımızda hala önceki görüntüler gözüküyordu. Sırf bu yüzden yeni bir telefon almak istedik ve Mi 11T modelini tercih etmiştik.

Gel gelelim Mi 11T modelinde de ekran yanığı oluştu. AMOLED ekranlarda yanık olmadığını düşünüyorduk ama maalesef küçükte olsa bir bölümde ekran yanığı oluştu. Gün içerisinde uzun süre açık kalan bir uygulamamız bulunuyor. Bu uygulamanın ana sayfa tuşu maalesef ekranda iz bıraktı.

Ekran yanığı olmasına sebep veren uygulamanın aslında ana sayfa butonunun yanında 4 tane daha sekme bulunuyor. Ama nedense telefon sadece bu tuşun ekran yanığı olarak gösteriyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda başka yerlerde ekran yanığı olacak mı göreceğiz. Tahminimizce şarj olurken uygulayı açık bıraktık. 65 W hızlı şarj özelliği sırasında telefon ısınma yapıyor. Büyük ihtimal o zaman olduğunu düşünüyoruz.