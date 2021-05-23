Xiaomi Mi 10T Pro oyun tutkunlarının dikkatini çekiyor

Xiaomi Mi 10T Pro almayı düşünüyorsanız sizlere birkaç önemli teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Üst segment bir telefon olan Xiaomi Mi 10T Pro yonga seti ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak 2.84 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 865 chipset bulunmaktadır. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 650 teknolojisi bulunuyor. 8 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması yada takılması söz konusu bile değildir. Oyun tutkunları için 5000 mAh’lık hızlı şarj destekli bir bataryası bulunmaktadır. 33 W hızlı şarj ile kısa sürede uzun süreli şarj süresi elde edebilirsiniz.

Ekran boyutuna baktığımızda ise 6.67 inçlik IPS LCD ekran teknolojisi bulunuyor. 395 PPI Piksel yoğunluğu ile size güzel bir oyun deneyimi hedeflemektedir.

Xiaomi Mi 10T Pro modelinin fiyatına baktığımızda ise ortalama olarak 5.999 TL civarlarındadır.