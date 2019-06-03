Xiaomi klavye (tema) tasarım değiştirme/ekleme

Xiaomi klavye tema ekleme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefonlarda en çok kullandığımız bölüm kesinlikle mesaj yazma ekranıdır. Uzun süreli kullanım sürelerinden sonra kullanıcılar farklı bir mesaj ekranı istemektedir. Bu yazıda sizlere Xiaomi klavye tasarımı değiştirme konusunda bilgi vermek istedik.

Xiaomi kendine özel bir klavye ekranı kullanmıyor. Birçok telefonun klavye tasarımı Xiaomi ile aynıdır.

Xiaomi klavye teması eklemek için ilk olarak mesaj yazma ekranına giriniz. Klavye açıldıktan sonra “Virgül” tuşuna basılı tuttuğunuzda Ayarlar sekmesi çıktıktan sonra basmayı bırakınız. Açılan “Ayarlar” menüsünde “Tema” kategorisi altında bir sürü tema çeşitleri ve klavye renkleri bulabilirsiniz.

Genel olarak fotoğraf eklemek istediğinizde harf tuşları net olarak gözükmemektedir. Bizim önerimiz diğer klavye temalarınızı tercih etmenizdir.