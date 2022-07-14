Bilim ve Teknoloji

Xiaomi ileri tarihli zamanlı mesaj gönderme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Temmuz 2022
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Tahmini olarak 8 aydır Xiaomi Mi 11T ile Xiaomi Mi 11 Lite modeli kullanıyoruz. Bunca zamandır telefonda ileri tarihli SMS gönderme özelliğinin olduğunu bilmiyorduk. Tamamen şans eseri bir tuşa bastık ve ileri tarihli mesaj gönderme özelliğinin olduğunu gördük.

Peki Xiaomi ileri tarihli mesaj gönderme nasıl yapılıyor?

İlk olarak telefondan mesajlar bölümüne giriniz.

Göndereceğiniz numarayı seçip, mesaj içeriğini yazınız. Mesaj içeriğini yazdıktan sonra gönder butonuna basılı tutunuz. Örnek olarak size ekran görüntüsü ekledik.

Basılı tuttuktan sonra ileri tarihli gönderme yapacağınız bir ekran açılmaktadır. Örnek olarak ekran görüntüsü ekledik.

Hazır olarak birkaç saat önerisi çıkıyor. Eğer siz bu saatleri beğenmiyorsanız “Tarih ve saat seç” butonuna bastığınızda ileri tarihi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Temmuz 2022
0 Bir dakikadan az
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Teknoloji

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