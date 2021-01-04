Xiaomi hızlı şarj olmuyor!

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Geçen hafta telefonu şarja taktık ve normalde 1 saat 30 dakika içerisinde şarj olan telefon 2 saatte yüzde 20 şarj oldu. Bu sorunun telefondan mı yoksa şarj cihazından mı olup olmadığını anlamak gerekiyordu. Çünkü birçok koşuldan dolayı şarj geç olabilir. Bu arada şarj ara kablo ucu şarj ederken çok ısındığını fark ettik.

Bu sorunun ne olduğunu çözmek için hemen farklı bir şarj cihazı bulduk. Farklı bir şarj cihazında herhangi bir sorun olmadığını gördük. Peki ara kabloda mı yoksa şarj cihazında mı sorun olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer şarj cihazında ise maliyet olarak oldukça pahalıya patlayacaktır.

Yeni bir şarj cihazı ve eski ara kablosunu denediğimiz zaman sorunun ara kablodan dolayı olduğunu öğrenmiş olduk. Uç kısmı aşırı ısınınca otomatik olarak telefon şarj olmayı kesiyor ve uç soğuduktan sonra tekrardan şarj olmaya başlıyor. Telefonda hızlı şarj ile oluyor yazıyor ama maalesef hızlı şarj olmuyordu.

Bu tarz bir sorun ile karşılaşırsanız hemen soluğu telefon tamircisinde almayınız. Sizde bizim gibi ufak ve basit olan çözüm yöntemlerini deneyiniz.