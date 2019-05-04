Xiaomi ekran görüntüsü alma (2 farklı yöntem)

Sizlere bu yazımıda Xiaomi ekran görüntüsü alma yöntemleri konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Ekran görüntüsü alma işlemi akıllı telefonlarda en çok tercih edilen kolaylıklar arasında yer almaktadır.

Bildiğiniz üzere Xiaomi, arayüz olarak çok kullanışlı bir alt yapısı bulunmaktadır. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için hemen hemen her şey düşünülmüş gibi diyebiliriz. Xiaomi’de ekran görüntüsü almak için iki farklı basit yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisi sizin hoşunuza giderse kullanabilirsiniz.

1.Yöntem

Hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi Xİaomi’de Güç+ses kısma tuşlarına 2-3 saniye aralığında aynı anda basılı tuttuğunuz zaman otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır. Ekran görüntüsü alındığı zaman deklanşör sesi gelecek ve alınan ekran görüntüsünü küçültülmüş hali telefonunuzun sağ üst köşesinde gözükecektir.

2.Yöntem

Bu yöntem bir önceki yönteme göre oldukça daha rahat ve daha basittir. İşaret,orta ve yüzük parmağınızı ekranın ortasından yukarıdan aşağıya indirmeniz yeterli olacaktır. 3 parmağınız ile bildirim çubuğunu indirir gibi hareket ettirirseniz mevcut olan ekranın görüntüsünü alacaktır. Bu yöntem tek elle yapılabildiği için tercih edilmektedir.

3 parmak yöntemini denemenize rağmen ekran görüntüsü alınmıyorsa büyük ihtimal kısa yol tuşu atanmamıştır.

Hemen kısayol ayarını yapalım

Ayarlar-Ek Ayarlar-Tuş ve Hareket kısayolları-Ekran Görüntüsü Kaydet bölümüne geldiğiniz zaman fotoğraftaki gibi seçenekler çıkacaktır. Siz hangi kısayol tuşuna atama yapmak istiyorsanız oraya seçebilirsiniz. Bu anlatımı Xiaomi Pocophone F1’e göre yaptık. Farklı bir model kullanıyorsanız hemen hemen aynı adımlar ile ulaşabilirsiniz.