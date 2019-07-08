Xiaomi desen kilidini unuttum! Desen kilidi kırma

Gürkan isimli bir ziyaretçimiz bize Xiaomi desen kilidini unuttuğunu, telefonu nasıl açabileceği konusunda yardım istemiştir.

Teknoscrool.com olarak Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için hemen parmak izi giriş yöntemini iptal edip desen kilidini koyduk. Bilerek desen kilidine 5 defa yanlış çizdiğimizde sağ alt köşede “Şifremi unuttum” butonu çıktı. Bizde sıfırlayabileceğimizi düşünerek “şifremi unuttum” butonuna bastık ve aşağıdaki ekran resmi ortaya çıktı.

Yukarıda gördüğünüz gibi şifrenizi unuttunuz mu ekranı için “ileri”butonu çıkmaktadır. Biz xiaomi desen kilidi kırma işlemi yapacağımızı düşünürken telefon bize kötü bir sürpriz yaptı ve aşağıdaki ekran görüntüsü verdi.

İleri dediğimizde telefonu sıfırlamamız için bir ekran çıktı. Sonuç olarak xiaomi desen kilidi kırılmıyor. Mecburen xiaomi desen kilidini unutmamanız gerekmektedir.

Xiaomi desen kilidi unutma riskine karşı parmak izi güvenliğini kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır.