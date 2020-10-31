Xiaomi arka planda Youtube çalıştırma (Programsız)

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Youtube uygulaması arka planda çalışmamaktadır. Genel olarak youtube’da müzik dinleniyor. Müzik dinlerken başka bir işlem yapmak istediğinizde hemen müzik durmaktadır. Youtube arka planda çalıştırmak için Youtube Premium üyelik alabilirsiniz. Fakat Xiaomi modelleri herhangi bir premium üyelik yada ekstrada 3.parti bir uygulamaya gerek kalmadan youtube’ı arka planda çalıştırabiliyorsunuz.

Xiaomi bildiğiniz üzere MIUI arayüzü kullanmaktadır. Bu arayüz birçok kolaylığı bizlere sağlamaktadır. Telefonda yüklü olan müzik uygulamasına girdiğiniz zaman aşağıdaki fotoğraftaki gibi “izle” kategorisine geçiş yaptığınızda artık youtube arayüzünü göreceksiniz.

Burada herhangi bir müzik açtığınızda arka plana geçiş yapsanız bile müzik çalmaya devam edecektir.

Not: Mobil veri ile müzik uygulaması üzerinden müzik yada dizi izlemek istediğiniz otomatik olarak en yüksek kaliteden oynatmaktadır. Youtube Go gibi kalite seçimi sormadığı için mobil verinizi aşırı derecede hızlı tüketeceğini unutmayınız.