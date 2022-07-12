Bilim ve Teknoloji

Xiaomi arama kaydetme özelliği kayboldu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Temmuz 2022
1 1 dakika okuma süresi

Akıllı telefonlarda arama kaydetme özelliği çok iyi olmaktadır. Google Play Store’da arama kaydetme özelliği olan uygulamalar maalesef hiç güzel çalışmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi modellerine arama kaydetme özelliğinin geldiğini duyurmuştuk. Bahsettiğimiz haberi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü çıkmıştı.

Fakat birkaç gün sonra durduk yere bu özellik ortadan kalktı. Bu özelliğin neden kalktığını araştırdık fakat net bir bilgi bulamadık. Daha sonra arama menüsüne baktığımızda az buçuk neden arama özelliğinin kaybolduğunu anlamış olduk. Arama ayarlarından arama kaydetme menüsüne girdiğimizde aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaştık.

Kırmızı renk ile “Arama kaydı bulunduğunuz yerde kullanılamıyor” yazısını görmekteyiz. Zaten bu arama özelliği Google asistan tarafından eklenmişti. herhalde yanlışlıkla Türkiye’de de bu özelliği aktif ettiler. Daha sonra farkına varıp kaldırdılar. Uzun lafın kısası Xiaomi arama kaydetme özelliğinin kullanılmamasının sebebi bölgemizden kaynaklanıyor.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Temmuz 2022
1 1 dakika okuma süresi
Daha Fazla Göster
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Google spam sitelere çözüm bulmuyor

17 Temmuz 2022

Xiaomi ileri tarihli zamanlı mesaj gönderme

14 Temmuz 2022

Son dakika: Xiaomi telefon görüşmeleri kaydetme özelliği geldi

29 Haziran 2022

Chicco Smart Touch ateş ölçer F’den C’ye çevirme

28 Haziran 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu