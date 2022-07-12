Xiaomi arama kaydetme özelliği kayboldu

Akıllı telefonlarda arama kaydetme özelliği çok iyi olmaktadır. Google Play Store’da arama kaydetme özelliği olan uygulamalar maalesef hiç güzel çalışmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi modellerine arama kaydetme özelliğinin geldiğini duyurmuştuk. Bahsettiğimiz haberi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü çıkmıştı.

Fakat birkaç gün sonra durduk yere bu özellik ortadan kalktı. Bu özelliğin neden kalktığını araştırdık fakat net bir bilgi bulamadık. Daha sonra arama menüsüne baktığımızda az buçuk neden arama özelliğinin kaybolduğunu anlamış olduk. Arama ayarlarından arama kaydetme menüsüne girdiğimizde aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaştık.

Kırmızı renk ile “Arama kaydı bulunduğunuz yerde kullanılamıyor” yazısını görmekteyiz. Zaten bu arama özelliği Google asistan tarafından eklenmişti. herhalde yanlışlıkla Türkiye’de de bu özelliği aktif ettiler. Daha sonra farkına varıp kaldırdılar. Uzun lafın kısası Xiaomi arama kaydetme özelliğinin kullanılmamasının sebebi bölgemizden kaynaklanıyor.