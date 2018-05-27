Xiaomi akıllı bilekliği Mi Band 2 şarj süresi çok rahat 1 ay gidiyor

Uygun fiyatlı ve donanımlı bir bileklik arıyorsanız kesinlikle Xiaomi’nin akıllı bilekliğini incelemişsinizdir.

Bu akıllı bileklik 99 TL civarında olduğu için çok dikkat çekiyor. Teknoscrool.com olarak Xiaomi akıllı bilekliği 25 gündür kullanıyoruz.

İlk olarak bataryası gerçekten bir harika diyebiliriz. 25 gündür aktif kullanıyoruz ve hala şarj süresi yüzde 18’de. Bu kadar uzun bir süreyi açıkça beklemiyorduk. Bizden şarj konusunda 10 üzerinden 10 aldı. Adımsayarı ise gerçekten kaliteli ölçüm yapıyor. Kalp atışı ölçümüne malesef yorum yapamıyoruz. Neden derseniz bu tarz bileklik ve akıllı saatler çok gerçekçi ölçmediğini düşünüyoruz. Bu arada Xiaomi’nin uygulaması ile devamlı olarak eşleştirme yapmadık. Arada sırada eşleştirme yaptık. Devamlı uygulama ile bağlantılı olsa şarj süresinde kısalma olacaktır. Ama kullanmaya başladıktan sonra Xiaomi akıllı bileklik uygulamasına çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. WhatsApp bildirimlerini alması, sms bildirimleri, gelen çağrılar v.s. v.s. birçok bildirimi size göstermesi ise ayrı bir tat katıyor.

Sonuç olarak Xiaomi akıllı bilekliği çok çok başarılı bulduk. Fiyatına göre kesinlikle alım demeniz gerekiyor.

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