Ekim ayı içerisinde tanıtılan Xiaomi 12T Pro etkiliyeci performansı ile teknoloji tutkunlarının radarına girdi.

6.67 inçlik AMOLED ekran ve 446 PPI Piksel yoğunlundaki 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı oyun severlerin vazgeçilmezi olacak. 5000 mAh‘lık güçlü bataryası 120 W hızlı şarj teknolojisi ile tahmini 20 dakika içerisinde tam şarj edebileceksiniz. Xiaomi 12T Pro’da 200 MP ana kamera göz kamaştırıyor. Samsung ISOCELL HP1 sensörüne sahip olması ile çok kaliteli ve net fotoğraflar elde edebileceksiniz. Xiaomi 12T Pro yurt dışında 800 Euro‘dan satılacaktır. Xiaomi 12T Pro Türkiye satış fiyatı ve ne zaman geleceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.

Yurt dışı sitelerinde Xiaomi 12T Pro kılıfları satılmaya başlandı.

Xiaomi Silikon kılıf modeli Aliexpress sitesinde satılmaya başlandı. Siyah ve kırmızı renk olarak iki çeşit olduğu gözüküyor.

Xiaomi 12T Pro kırmızı silikon modeli

Xiaomi 12T Pro silikon kılıf çeşitleri haricinde başka kılıf modeli bulamadık. Kutu içeriğine baktığımızda standart olarak şeffaf silikon kılıf yer alacak. Bu telefon ülkemize geldiğinden 25.000 TL altında olmayacağına kesin gözüyle bakarsak kılıfsız kullanmak yürek isteyecektir.