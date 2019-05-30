Word’de silinmeyen yatay çizgi silme

Microsoft Word kullanmak başlı başına ustalık işidir. Bu ustalık işini sorunlar çıktığında daha çok anlıyorsunuz. Bu yazımızda sizlere Word’de silinmeyen yatay çizgiyi silme yöntemini anlatacağız.

Yatay çizgi özelliği çok kullanılmıyor. Fakat kullanıcılar yanlışlıkla bu özelliği aktif etmektedir. Silinmeyen yatay çizginin birkaç farklı şekli bulunmaktadır. 3 tire yan yana, 3 alt çizgi yan yana, 3 eşittir veya 3 yıldız işareti yan yana koyup enter tuşuna bastığınızda ortaya çıkmaktadır. Bastığınız tuşlarak göre kesik kesik tire işareti, düz yatay çizgi gibi işaretler çıkıyor.Bu çizgiyi silmek yapmak kadar kolay gözükmüyor.

İlk olarak akla gelen delete tuşu ile silmektedir. Bu deniyorsunuz fakat alt paragrafa tekrar gelmektedir. Hatta yeni bir word sayfası alarak yatay çizgiyi almadan kopyala taşıma işlemi yaptığınızda da yeni word sayfasında ortaya çıkmaktadır. Kısacası virüs gibi birşey bu. Silmeyi bilmeyenlerin saçlarını yolduruyor, kısıtlı zamanı varsa tuvalete bile götürtmüyor.

Word’de silinmeyen yatay çizgi silmek için

Oluşturduğunuzda yatay çizginin bir üst satırının sonuna geliniz.

Fotoğrafta gözüken yere basıp kenarlık ikonunun yanındaki açılır kutuya tıklayarak “Kenarlık Yok” komutunu seçmeniz yeterli olacaktır.

İşlemi yaptıktan sonra vay arkadaş bu kadar kolaymıymış diyeceksiniz.