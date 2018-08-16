Windows 8 F klavye ekleme (Basit anlatım)

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Bir ziyaretçimiz Asus Transformer Book bilgisayar aldığını, önceki bilgisayarında işletim sistemi Windows XP olduğu için Windows 8 F klavye ekleme konusunda yardım istemiştir.

Özellikle uzun yıllar Windows XP kullandıysanız yeni Windowslar size çok zor gelecektir. Elimizden geldiği kadar Windows 8 F klavye adımlarını teker teker rahat bir şekilde yapmanız için anlatacağız.

Windows 8 F klavye ekleme adımları

İlk olarak başlat menüsüne giriş yapınız. Daha sonra Denetim Masası bölümünü bulmanız gerekmektedir. Eğer tek tek bakmak istemiyorsanız başlat’ta bulunan arama çubuğunu denetim masasını bulmak için kullanabilirsiniz

Denetim masına girdikten sonra Büyük harflerle yazan “ Saat, Dil ve Bölge ” başlığı altında bulunan “ Dil ekle ” sekmesine tıklayınız.

” başlığı altında bulunan “ ” sekmesine tıklayınız. Burada karşınıza Türkçe dil ekli olduğunu gösterecektir. Türkçe kategorisinin sağ tarafında bulunan seçenekler düğmesine basınız.

Seçeneklere girdiğinizde “ Türkçe Q” altında “ Giriş yöntemi ekle ” butonuna basınız.

altında “ ” butonuna basınız. Açılan ekranda “Türkçe F” klavyeye basıp ekle demeniz yeterli olacaktır.

Eğer bu adımları yapmakta zorlanan olursa bize yorum yazsın. Sizlere gerekirse ufak bir video ekleme işlemi yapar ve konuya ekleriz.