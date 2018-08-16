Windows 8 F klavye ekleme (Basit anlatım)

Bir ziyaretçimiz Asus Transformer Book bilgisayar aldığını, önceki bilgisayarında işletim sistemi Windows XP olduğu için Windows 8 F klavye ekleme konusunda yardım istemiştir.
Özellikle uzun yıllar Windows XP kullandıysanız yeni Windowslar size çok zor gelecektir. Elimizden geldiği kadar Windows 8 F klavye adımlarını teker teker rahat bir şekilde yapmanız için anlatacağız.
Windows 8 F klavye ekleme adımları
- İlk olarak başlat menüsüne giriş yapınız. Daha sonra Denetim Masası bölümünü bulmanız gerekmektedir. Eğer tek tek bakmak istemiyorsanız başlat’ta bulunan arama çubuğunu denetim masasını bulmak için kullanabilirsiniz
- Denetim masına girdikten sonra Büyük harflerle yazan “Saat, Dil ve Bölge” başlığı altında bulunan “Dil ekle” sekmesine tıklayınız.
- Burada karşınıza Türkçe dil ekli olduğunu gösterecektir. Türkçe kategorisinin sağ tarafında bulunan seçenekler düğmesine basınız.
- Seçeneklere girdiğinizde “Türkçe Q” altında “Giriş yöntemi ekle” butonuna basınız.
- Açılan ekranda “Türkçe F” klavyeye basıp ekle demeniz yeterli olacaktır.
Eğer bu adımları yapmakta zorlanan olursa bize yorum yazsın. Sizlere gerekirse ufak bir video ekleme işlemi yapar ve konuya ekleriz.
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