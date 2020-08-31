Windows 10 İşletim Sistemine Windows Media Center Nasıl Yüklenir?

Windows Media Center, Windows Media Player’den farklı olarak Microsoft firmasının geliştirdiği bir Windows programıdır. Windows Media Center sayesinde TV’den bir şeyler izlemek, DVD oynatma işlemleri çok basit ve zahmetsizce gerçekleşmektedir. Tek program üzerinden TV izleyip aynı zamanda müzik dinleyip bunlarla beraber albümlerinize bakabilirsiniz.

Windows Media Center Nasıl Yüklenir?

Windows Media Center programını Windows 10 işletim sistemine yüklemek oldukça basit ve zahmetsizce yapılabilmektedir. Media centeri yüklemek için öncelikle kendimizi programı çalıştırabileceğimiz bir dosya açmamız gerekecektir. Yeni klasörümüzü açtıktan sonra klasör içerinde bulunan dosyamıza yönetici olarak çalıştır butonuna basarak kullanmalıyız.

Mevcutta var olan yönetici olarak çalıştırma butonuna basıp dosyamızı çalıştırıldıktan sonra, açılan cmd ekranında kulum kendiliğinden otomatik olarak başlamaya hazır hale gelir ve otomatik kurulum başlar. Bir süre kurulum işleminin bitmesini bekledikten sonra, kurulum işleminin bitmesiyle beraber Windows 10 işletim sistemine kurulum işlemi sağlanmış olur. Kurulumun sonlanması ile beraber TV izleme, müzik dinleme gibi tüm eğlenceli işlevlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemini kullanmak istediğimizde hangi özellikler karşımıza çıkar

Kendi içerisinde yaklaşık 5 tane özellik bulunduran Windows 10 işletim sisteminin özellikleri aşağıdaki gibidir;

Başlat menüsü yeniden düzenlenerek daha önceki işletim sistemlerinde bulunan karmaşık düzenin önüne geçilmiştir, basit ve rahat kullanışlı bir menü tasarlanmıştır.

Task View özelliğini de içinde bulunduran bir işletim sistemi oluşturulmuştur.

Snap Assist özelliği de işletim sisteminin içerisine dahil edilmiştir.

Komut işlem ekranın da işlem yapabilme Windows 10 işletim sistemine dahil edilerek tasarlanmıştır.

Uyumluluk problemleri bu işletim sistemine dahil edilerek çözüme kavuşmuştur.

Temel gereksinimler Windows 10 işletim sistemi için nasıl ayrışım göstermektedir.

Temel gereksinimler Windows 10 işletim sistemi için 3 ana gruptan oluşmaktadır.

Windows 10 işletim sistemi kullanımı için 1GHz işlemciye gerek duyulmalıdır.

Windows 10 işletim sisteminin de 32 bit veri birimi kullanımı için, en düşük 1 GB RAM olmalıdır.

16 Sabit disk bulunması Windows işletim sistemi için gerekli olan ayrışımlardan bir tanesidir.