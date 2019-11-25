Windows 10 İçin En İyi Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital sektörde birbirinden farklı uygulamalar üretiliyor.

Bazıları zamanı daha eğlenceli hale getirirken, bazıları da kişisel gelişim anlamında hizmet sunuyor. Windows için üretilen bazı uygulamalar da zamanı daha eğlenceli ve öğretici kılıyor.

Adobe Photoshop Express

Adobe programları birbirinden farklı alanda insanlara hizmet veriyor. Birçok alanda başarılı işler çıkartıyor. Bütün bu hizmetleri belli bir ücret karşılığında ilgililerine sunuyor. Ancak Windows 10 için üretilen Adobe Photoshop Express tamamen ücretsiz şekilde kullanılabiliyor. Sunduğu içerik ve ücretsiz olması en iyi uygulamalar arasında yer almasına olanak sağlıyor.

Uygulama hangi alanda kullanılabilir?

Fotoğraf düzenleme de kullanılır

Ücretsizdir

Duolingo

Küresel bir Dünya’da insana kendi ana dili artık yetersiz geliyor. Bilgiye ulaşmak kolay olduğu için bazen çeviri metinlerden çok daha ötesine gidilebiliyor. Başka dilleri anlamak için de o dili öğrenerek hâkim olmak gerekiyor. Duolingo dil öğrenmeye merakı olan herkes için oldukça yetkin bir uygulamadır. Üstelik ücretsiz bir şekilde yararlanılabilir. Dil öğrenme anlamında Windows 10 için en iyi uygulamalar arasındadır.

Uygulama hangi alanda kullanılabilir?

Yabancı dil öğreniminde kullanılır

Ücretsizdir

Microsoft Sticky Notes

Anımsatıcı sevenler için oldukça işlevsel bir uygulamadır. Dijital notlar alarak önemli günlerini ve kişisel anları kaydetmeye yarar. Ayrıca alınan notları masaüstüne de sabitlemeye olanak sağlar. Windows ekranında başlat bölümüne de sabitlenebilir.

Uygulama Hangi Alanda Kullanılır?

Anımsatma notları alınır

Masaüstü ekranına sabitlenebilir

Ücretsizdir

Hızlı Okuma

Hızlı okuma ve anlama her insana zaman kazandıran bir konudur. İçerisindeki egzersizleri yaparak eğlenceli bir şekilde hızlı okuma konusunda çalışma yapma olanağı sunar. Hızlı Okuma uygulaması takipçilerine iki gün gibi kısa bir sürede okuma hızlarını iki katına çıkartabileceğini iddia eder.

Ayrıca çocuklar içinde uygundur. Yetişkinler ve çocuklar aynı anda kullanabilirler. Kendinde yavaş okuma problemi gören herkese Windows 10 fayda sağlayacak bir uygulama sunar. Okumayı sevenler için uygun bir uygulamadır.

Uygulama Hangi Alanda Kullanılabilir?

Okuma egzersizleri yapılır

Hızlı okuma konusunda geliştirmeyi amaçlar

Yetişkinler ve çocuklar için uygundur

Ücretsizdir.

Windows 10 Uygulamaları

Bilginin fazla olduğu bir çağda yaşanmaktadır. Uygulamalar bilgiye hem hızlı hem de sistemli ulaşılmasına olanak sağlar. Windows 10 için en iyi uygulamalar arasında saydıklarımızda aslında bu amaca hizmet etmektedir.