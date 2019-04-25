Windows 10 Görev Çubuğunu kişiselleştirme

Windows işletim sistemleri her güncellemesinde farklı açılımlar yapıyor. Windows 10 güncellemesi ile görev çubuğuna yeni özellikler ekledi. Bu özellikler ve görev çubuğunun bilgisayarda yaptığınız işlemlerinizi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz.

Görev Çubuğu Ayarları Nasıl Açılır?

Başlat tuşuna basarak yan taraftaki Ayarlar simgesine tıklayın. Kişiselleştirme butonuna tıklayın. Sol taraftaki Görev Çubuğu butonuna tıklayarak kişiselleştirmeye başlayın.

Görev Çubuğuna Ara Eklemek

Masa üstünde Görev Çubuğuna sağ tıklayarak Ara yazısını göreceksiniz. Burada isterseniz Görev Çubuğuna Ara simgesini ekleyerek kolayca aramalar yapabilir isterseniz gizleyerek Görev Çubuğunda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Görev Çubuğunun Rengini Değiştirmek

Ayarlar menüsünde Kişiselleştirmeye tıkladıktan sonra Renkler butonuna tıklayın. İşaretlemeniz gereken yer yan tarafta açılan sayfanın alt tarafında bulunan Başlat, görev çubuğu ile başlayan” kutudur. Sonrasında istediğiniz rengi seçin.

Sürekli Kullandığınız Programları Görev Çubuğuna Eklemek

Her zaman kullandığınız ya da elinizin hemen altında olmasını istediğiniz programları görev çubuğuna ekleyebilirsiniz. Bunun yöntemlerinden biri; başlat menüsünde programın adını yazarak programı bulun. Üzerine sağ tıklayarak Görev Çubuğuna Sabitle seçeneğini seçin. Bir başka yöntem ise; sürükle bırak sistemidir. İstediğiniz programı sürükleyip görev çubuğuna bırakarak ekleyebilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz programın üzerinde sağ tıklamanız yeterli.

Görev Çubuğunun Ekrandaki Konumunu Belirlemek ve Görev Çubuğu Düğmelerini Birleştirmek

Görev çubuğuna sağ tıklayın sonra Görev Çubuğu Ayarları butonuna tıklayın. Bu işlemi Ayarlar menüsünden Kişiselleştirme bölümünden Görev Çubuğuna tıklayarak da yapabilirsiniz. Girdiğiniz sayfada bulunan “Görev çubuğunun ekrandaki” ile başlayan seçeneği tıklayın. Olamasını istediğiniz yeri seçin.

Aynı sayfada “Görev çubuğu düğmelerini” ile başlayan bölümü seçerek, bu bölümde görev çubuğunda bulunan (açık olan programların) nasıl gösterilmesi istediğinizin ayarlarını yapın. Size sunulan üç seçenekten birini seçebilirsiniz.

Bilgisayarda Açık Olan Tüm Pencereleri Görmek

Görev çubuğun da bulunan “Başlat” butonunun hemen yanında Görev Görünümü bulunmaktadır. Buna tıkladığınızda bilgisayarınızda bulunan açık tüm pencereleri ekrana getirir.

Görev Çubuğunu Kilitlemek

Görev çubuğu ayarları sayfasında görev çubuğunu kilitle seçeneğini göreceksiniz. Açık konumuna getirdiğinizde görev çubuğu sürükle bırak yöntemi ile yer değiştirilemez.

Görev Çubuğunu Gizli Yapmak

İsterseniz görev çubuğunu masa üstünde görünmesini engelleyebilirsiniz. Fare imleci üzerine gelmediği sürece açılmaz. Yine aynı ayarlar sayfasında otomatik gizle seçilerek bu yapılabilir.