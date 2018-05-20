WhatsApp’ta engellendim mi? 2018 WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım

Son günlerde mail adresimize WhatsApp’ta engellendiğimi nasıl anlarım konusunda destek mailleri geliyor.

İnternette WhatsApp’ta engellediğimi nasıl anlarım diye yazdığınızda maalesef karşınıza 4-5 yıl önceki açılmış bilgileri içeren internet siteleri gelmektedir. Bu sitelere girdiğiniz son görülme tarihi, yada çift tıklama olmadığı zaman engellendiğiniz anlamına gelen bilgilendirmeler yazılmaktadır.

Günümüzde bu özellikleri devre dışı bırakmak mümkünüdür. Biz size güncel ve doğru bilgiyi yazmak istiyoruz.

WhatsApp dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Akıllı telefonlarda olmazsa olmazlardandır. WhatsApp’ta engellendiğinizden şüpheniz varsa aşağıdaki 2 belirti sizin şüphenizi netleştirecektir.

Daha önceden mesajlaştığınız kişinin profil fotoğrafını görebiliyordunuz. Fakat bir süre sonra o kişinin profil fotoğrafını göremiyorsunuz ve gönderdiğiniz mesajlar tek tık kalıyorsa yüzde 100 engellenmişsiniz demektir.

Diyeceksiniz ki tek tık olayı kaldıralabilir. Evet kaldırılabiliniyor fakat profil fotoğrafı göremiyorsanız kesinlikle engellendiğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak profil fotoğrafını göremiyorsanız ve çift tık alamıyorsanız engellendiniz . Bu seferde mesaj göndermeye çalıştığım kişi zaten profil fotoğrafı koymuyordu nasıl anlayacağım diyeceksiniz. WhatsApp’ta engellendiğiniz anlamanın en etkili yöntemi şu;

En kesin yöntemlerden biride; arkadaşınızı bir gurup içine eklemeye çalışmaktır. Eğer arkadaşınızı bir guruba dahil edemiyorsanız karşı taraf sizi kesinlikle engellemiş demektir.

Bu olay hem Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarda ve İOS işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarda da geçerlidir.

Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa bizi yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Eğer tabletinizde de WhatsApp kullanmak istiyorsanız Tablet’e WhatsApp yükleme başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

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