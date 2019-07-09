Whatsapp’ın Az Bilinen Özellikleri

Son yıllarda en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Whatsapp, her gün bünyesine yeni kullanıcı ekleyerek büyümeye devam ediyor. Kullanımının kolaylığının yanı sıra sürekli olarak kendisini kullanıcıların isteklerine göre güncelleyen bu anlık mesajlaşma uygulaması, birbirinden farklı ve dikkat çekici özelliklere sahip.

Whatsapp kullanıcıları, uygulamaya başladıktan sonra bir daha kolay kolay bırakamıyor. Uygulamanın bilinen özelliklerinin yanı sıra herkes tarafından bilinmeyen bazı özellikleri de var. İşte Whatsapp’ın çok bilinmeyen özellikleri;

Emoji Taraması

Whatsapp kullanıcılarının en sevdiği özelliklerinden birisi kuşkusuz emojileri. Birbirinden farklı emojilere sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasında herkesin derdini anlatacak özellikte emoji bulmak mümkün. Ancak bazen kullanıcılar duygu ve düşüncelerini doğru anlatacak olan emojiyi bulmakta zorlanıyor. Burada whatsapp’ın özelliği devreye giriyor. Whatsapp üzerinden kelime kullanarak emoji araması yapılabiliyor. Bu özelliğin kullanılması için ‘Auto Correct’ özelliğinin açık olması yeterli oluyor.

Dakik Hesaplama

Whatsapp üzerindeki konuşmaları anlık olarak takip edemeyen kullanıcılar için hazırlanmış olan bu özellik sayesinde gönderilen mesajların ne zaman iletildiği ve ne zaman görüldüğü hemen anlaşılabiliyor. Whatsapp konuşma sayfasında gönderilen mesajın üzerine basılı tutularak çıkan ekrandan ‘Bilgi’ bölümü seçilerek gönderilmiş olan mesajın karşı tarafa hangi saatte ulaştığı ve hangi saatte okunduğu kolaylıkla görülebiliyor. Böylece Whatsapp kullanıcısı sürekli uygulamayı takip etmek zorunda kalmadan kimin ne zaman mesajını okuduğunu görebiliyor.

Grup Sohbetlerini Sessize Almak

Whatsapp kullanıcılarının birçoğu Whatsapp gruplarında yer alıyor. Akrabalarla ya da arkadaşlarla kurulan bu gruplarda uzun süre koyu sohbetler yapılıyor. Bu sohbetlerin sürekli olarak gelmesi sonucunda kişinin telefonu da sürekli bildirim sesi veriyor. Bu sesten kurtulmak ve gruplarını sadece istediği zamanlarda açıp okumak isteyenler, grup sohbetlerini sessize alma hakkına sahip. Bunun için grup bilgisini açmak ve sessize alınacak süreyi seçmek yeterli oluyor. Grup sohbetleri sekiz saat, bir hafta ya da bir yıl boyunca sessize alınabiliyor.

Otomatik Medya İndirimi Engelleme

Whatsapp üzerinden karşı tarafın gönderdiği tüm medyalar, uygulama tarafından otomatik olarak cep telefonuna indirilmektedir. Wifi olan yerlerde bu sıkıntı oluşturmazken mobil veri bağlantılarında internetin gereksiz yere yenmesine neden olabilir. Bu durumda sıkıntı yaşamamak için Whatsapp ayarlar bölümünden ‘veri kullanımı’ açılır. Burada bulunan ‘medyanın otomatik olarak indirilmesi’ ayarı değiştirilerek hangi ortamlarda medyanın indirilebileceği seçilebilir. Böylelikle gereksiz medyalar yüzünden internetten yenmez.

Otomatik Yüklemeleri Durdurma

Whatsapp üzerinden yollanan fotoğraflar otomatik olarak telefon galerisine yüklenir. Bu durumda istenmeyen bazı fotoğrafların herkesin görmesi mümkün hale gelebilir. Whatsapp üzerinden gönderilen fotoğrafların kaydolmaması için uygulamanın ayarlar bölümünden ‘Gelen Medyayı Kaydet’ özelliğinin kapatılması gerekmektedir. Böylelikle gelen fotoğraflar asla galeriye kaydedilmeyecektir.

Favori Mesajları Kaydetme

Whatsapp üzerinden yapılan konuşmalar sırasında bazen çok önemli kısımlar olabilir. Bu kısımların işe yarayacağı zamanlarda bütün konuşmayı incelemek gerekir ve bu oldukça zordur. Whatsapp favori özelliği sayesinde istenilen mesajlar yıldızla işaretlenerek favorilere eklenir. Bu mesajlar oldukça kolay bulunur. Yıldızla işaretlenen mesajlar için karşı tarafa bilgi gitmeyecektir.

whatsApp Web

Whatsapp cep telefonu üzerinden kullanılan bir uygulamadır. Ancak cep telefonunun her an ele alınamayacağı durumlarda bilgisayar başında çalışanlar için kurtarıcı bir görev gören Whatsapp Web, bilgisayar üzerinden de uygulamanın çalışmasını sağlayacaktır. Whatsapp web kullanmak için cep telefonundan uygulamayı açıp ayarlar kısmından 2Whatsapp Web’ yazan yer açılmalıdır. Burada QR kod tarama kamerası açılır. Bilgisayardan da Whatsapp Web açıldıktan sonra ekrana gelecek kod telefon ile taratıldığı zaman uygulama bilgisayar üzerinden de kullanılabilir.

Eski Grup Konuşmalarını Bulmak

Whatsapp üzerinden kurulan gruplar amacına ulaştıktan sonra genelde kapatılır. Böyle bir grup içinde olmuş kişi bu grubu hatırlamak istediği zaman aynı grupta olan arkadaşlarının birinin üzerine tıklayarak eski gruplarını görebilecektir.

Favori Sohbet İğneleme

Whatsapp üzerinden önemli bir konuşmayı diğerlerinden ayırmak isteyen kişiler, seçtikleri konuşmayı iğneleyerek her zaman en üstte olmasını sağlayabilecektir.