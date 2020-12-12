WhatsApp ve mesaj yazarken klavye çıkmıyor!

Akıllı telefonunuzda mesaj yazmak istediğiniz zaman klavye çıkmıyorsa ve sadece klavye yerine Google sesli yazma çıkıyorsa bu yazımızın size faydası olacaktır.

Mail ile gelen bir soruda GM 5 Plus kullanıcısı olan bir ziyaretçimiz WhatsApp’a girdiği zaman klavye ekranının çıkmadığını, sadece sesli yazma butonu çıktığını yazmıştır.

Biz ilk başlarda Ayarlardan yapılmış herhangi bir değişiklik var mı diye baktık. Baya bir uğraş sonunda bu tahminen 1 saatlik bir süre sonunda çözüm yönteminin çok kolay olduğunu gördük.

İlk olarak Google Play Store’a giriş yapınız.

Play Store arama bölümüne “Google Klavye” yazınız.

Yüzde 99 ihtimal ile uygulama devre dışı kalmıştır. Uygulamayı etkinleştir demeniz yeterli olacaktır.

Daha sonra telefonu bir kere kapatıp yeniden tekrar başlatınız.

Biz bu çözümü bulduktan sonra klavye tekrar çıkmaya başladı. Eğer sizde bu sorun ile karşılaşırsanız ve bizim denediğimiz yöntem ile sonuç alırsanız lütfen bize geri dönüş yapınız. Olumlu yada olumsuz olarak yorum yaparsanız daha sonra bu sorun ile karşılaşacaklara ön fikir vermiş olacaksınız.