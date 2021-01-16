WhatsApp tamam mı devam mı 30 saniyenizi bize ayırır mısınız?

WhatsApp uygulaması geçtiğimiz günlerde gizlilik konusunda yapacağı değişiklik sonrasında bu şartları onaylamayanların hesapları 8 Şubat 2021 günü kapatılacaktı.

Bu haberden sonra milyonlarca kişi başka anlık mesajlaşma uygulamaların geçti ve WhatsApp’a ihtiyacı olmadığını göstermiş oldu. Birçok kişi 8 Şubat’ı beklemeden uygulamalarını sildikten sonra WhatsApp teker teker açıklamalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bölge yardımcısı bizi yanlış anladığınız diye televizyonlarda ve sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Hatta bugün WhatsApp durum bölümüne girdiğinizde “WhatsApp” şirketi bir paylaşım yapmış. Gizlilik şartları hakkında bilgilendirici bir görsel içerik paylaşmış.

WhatsApp son yaptığı açıklamada 8 Şubat 2021 tarihini 15 Mayıs 2021 gününe kadar ertelediğini duyurdu. Bakalım bu duyurudan sonra müşterilerini ne kadar tutmayı başaracak göreceğiz.

Eğer ziyaretçilerimiz WhatsApp yerine hangi uygulamaya geçtiğini yada WhatsApp’ı kullanmaya devam edip etmeyeceklerini bize yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz.