WhatsApp uygulaması hemen hemen her telefonda kullanılan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Başarılı alt yapısı ve sorunsuz iletişimi sayesinde her kullanıcı tercih etmektedir. Bildiğiniz üzere WhatsApp’da göndermiş olduğunuz mesajlar okunup okunmadığı anlamanız için tık işaretleri bulunmaktadır.

Mesajınızda tek tık varsa iletildi,

Çift tık varsa karşı kişinin telefonuna mesajınızın ulaştığı,

Çift mavi tık varsa mesajın okunduğu anlamına gelmektedir.

Bazı kullanıcılar okundu işaretinin karşı tarafa gitmemesini istemektedir. Bu özellik WhatsApp uygulamasında yer almaktadır. Birkaç işlem ile size gelen mesajları okuduğunuzda karşı tarafa sadece çift tık işareti gidecektir. Bu sayede mesajınızı gönderen kişi iletildi olarak algılayacak ve okuduğunuzu anlamayacaktır.

WhatsApp okundu kapatma

İlk olarak Whatsapp uygulamasına giriş yapınız. Daha sonra sağ üst köşede yer alan üst üste 3 noktaya basınız. Bu kısma girdikten sonra Ayarlar > Hesaplar > Gizlilik > Okundu bilgisini kapatın butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Yukarıdaki fotoğrafı ekleyerek sizlerin daha rahat anlayacağınızı düşünüyoruz.