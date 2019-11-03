WhatsApp mesaj ve grup mesajları sesini değiştirme

WhatsAppp dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp çıktıktan sonra SMS gönderimi neredeyse kalmadı diyebiliriz.

Uygun internet paket fiyatları ile internet kapatılmadığı için WhatsApp uygulamasından ulaşıyor yada sizlere ulaşılıyor. WhatsApp’tan gelen bildirim sesleri bir zaman sonra kulağınıza hep aynı geleceği için sıkılacaksınız. Bu yazımızda size WhatsApp’tan gelen bildirim sesini değiştirmek konusunda yardımcı olmak istiyoruz. WhatsApp bildirim seslerini isterseniz telefon ayarları menüsünden isterseniz uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz.

WhatsApp bildirim sesi değiştirme

İlk olarak uygulamayı açınız.

Daha sonra sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste butonuna basınız.

Açılan ekranda “Ayarlar” butonuna geçiş yapınız.

Açılan sayfada aşağıdaki ekran görüntüsündeki menüye ulaşacaksınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki “Bildirimler” bölümüne girdiğinizde artık ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Bu bölümde oluşturmuş olduğunuz WhatsApp grup bildirimleri yada normal gelen bildirim seslerini rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

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