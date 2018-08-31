WhatsApp doğrulama kodu gelmiyor? (Kesin ve basit çözüm)

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Bir takipçimiz WhatsApp doğrulama yapmak istediğini, cep telefonu numarasını girdikten sonra bir türlü doğrulmama SMS’i gelmediğini yazmıştır.

Bu soruyu geç cevaplandırdığımız için soru sahibi kusura bakmasın. Aynı sorun bizim başımızada geldi. Samsung Galaxy S3 akıllı telefona yeniden WhatsApp kurmak istedik. Cep telefon numaramızı girdikten sonra doğrulama kodu gelmedi.

Bu sorunun çözümüne geçtiğimizde ise ilk olarak telefonunuza Google Play Store’dan CCleaner uygulamasını yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve analiz et butonuna basınız. Uygulama telefonuzu analiz ettikten sonra temizleme işlemini yapın. Bu işlemde tamamlandıktan sonra telefonu bir kere yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Bu WhatsApp doğrulama kodu sorununuz varsa internet üzerinden yapacağınız cep telefonlu doğrulama kodu mesajları da size gelmeyecektir. Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra artık doğrulama kodu gelmiyor gibi bir sorununuz olmayacaktır.

Doğrulama kodu gelmemeye devam ediyorsa şikayetinizi bize yorum yazarak gönderiniz. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Ama birçok kişi bu yöntemi kullandıktan sonra şikayeti kalmayacaktır.