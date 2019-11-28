WhatsApp Bildirimlerini Gizleme

Dünyanın her yerinden insanlar kolay, güvenilir ve hızlı mesajlaşma için birçok program kullanıyor.

Hepimizin adını duyduğu ve belki de insanların büyük bir çoğunluğunun ilk tercihi olan WhatsApp Messenger bunlardan birisi. Arkadaşlarımıza, eşimize, ailemize, iş arkadaşlarımıza hatta belki de patronumuza hızlı bir şekilde ulaşmak için kullandığımız WhatsApp uygulaması durmadan kendini yeniliyor ve güncelliyor.

Haliyle mesajınızı size daha kolay bir şekilde ulaştırabilmek için bildirimlerinize erişim istiyor ve uygulamayı yüklerken bunu onaylıyorsunuz. Ancak bu bildirimler herhangi bir anda ortaya çıkabiliyor ve bu bizim için zaman zaman problem oluşturabiliyor.

– WhatsApp Bildirimlerini Nasıl Kapatırsınız?

Beklenmedik bir anda çıkan WhatsApp bildirimlerinden hepimiz payımızı almışızdır. Tabii ki bu WhatsApp’ın hatası değil. Size yazan kişinin hangi durum içerisinde olduğunuzu bilmemesinden kaynaklanan bir olaydır.

Ancak bildirimlerinizi kapamak zor bir işlem değil. Oldukça kolay bir şekilde bildirimlerinizi kapayabilirsiniz.

Aşağıda sizin için bildirimleri kapatmanız için yapmanız gerekenleri sıraladık:

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ uygulamasına girin.

Uygulamalar kısmına girin.

WhatsApp Messenger uygulamasını bulun ve tıklayın.

Bildirimler seçeneğine tıklayıp ‘Bildirimleri Göster’ butonunu etkisiz hale getirin.

Bunu bildirim almak istemediğiniz başka uygulamalar için de kullanabilirsiniz. Bu işlem sonrasında WhatsApp’dan hiçbir bildirim almayacaksınız. Eğer birisinden mesaj bekliyorsanız veya işiniz sürekli iletişim halinde olmanızı gerektiriyorsa bildirimlerinizi açık tutmanızı öneririz.

Aksi takdirde hiçbir bildirim alamayacağınız için bu durum sizin için problem olabilir. Yalnızca WhatsApp Messenger uygulamasını manuel olarak açtığınızda size yazılanları görebileceksiniz. O yüzden dikkatli olun.

Bildirimlerimi Kapatırsam Mesajlarımı Kaçıracak Mıyım?

Hayır, yalnızca mesajınız geldiği anda bildirim almayacaksınız. Görüşmeyi yaptığınız kişiyle aranızdaki mesajlar yine aynı şekilde saklanacak. WhatsApp uygulamasına girdiğinizde görebileceksiniz.

WhatsApp Uygulamasının Bildirimlerini Kapatırsam Yazdığım Kişiler Bildirim Alabilecek Mi?

Telefon ayarlarınızda yaptığınız bu işlem yalnızca sizin cihazınız için geçerlidir. Mesaj gönderdiğiniz kişiler, eğer kendi bildirimleri de kapalı değillerse mesajlarınızı aynı şekilde almaya devam edecektir.

WhatsApp Bildirimlerini Tekrar Açabilir Miyim?

Evet, aynı şekilde telefonun ayarlarınızın ilgili bölümüne girerek etkisiz hale getirdiğiniz ‘Bildirimleri Göster’e tıklayarak tekrar bildirimlerinizi aktif edebilirsiniz.