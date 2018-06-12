Vodafone Smart N9 özellikleri

Vodafona akıllı telefon dünyasında yeni modelleri ile ses getirmeye devam ediyor. Vodafone Smart N9 ve Lite modeli olarak iki model tanıtıldı.

Biz bu yazımızda Vodafone Smart N9 özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Vodafone Smart N9 ekran özellikleri: 5.5 inçlik 292 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor. 720×1440 (HD+) Pixel ekran çözünürlüğüne sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise %77.14’dür.

Bu akıllı telefonu 2900 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.

Vodafone Smart N9 kamera özellikleri: N9 modelinde 13 megapiksellik ana arka kamera bulunmaktadır. Bu kamera ile 1080p (Full HD) video kayıt yapabilirsiniz. Selfie kamerası ise 8 megapikseldir. Ön kamera için ekstrada LED Flaş yer almaktadır.

Performansına baktığımızda ise 1.28 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti bulunmaktadır. 2 GB RAM ve PoweVR GE8100 grafik işlemcisi bulunuyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızasına microSD kart takarak kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz. 4.5G, NFC ve Parmak izi okuyucusu ile giriş seviyesinde incelenebilecek bir model olduğunu not düşelim.

Vodafone Smart N9 Türkiye satış fiyatı açıklandıktan sonra bu modeli kimler almalı diyebileceğimiz bir yorum yapacağız.

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